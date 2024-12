Pastor Valdemiro Santiago - Divulgação

Publicado 06/12/2024 20:34

O sítio do apóstolo Valdemiro Santigao, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, foi invadido por um grupo de homens armados, na manhã desta sexta-feira (6). Os criminosos teriam entrado na propriedade, localizada em Santa Isabel, na Região Metropolitana de São Paulo, para sequestrar uma das filhas do pastor. Funcionário é suspeito de facilitar invasão.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 10h para uma ocorrência de roubo no local. Segundo as investigações iniciais, o grupo armado varia de cinco a seis homens. O caseiro do sítio chegou a ser feito de refém pelos criminosos.

Com a chegada dos agentes, o grupo fugiu para uma região de mata próximo ao sítio. Dois suspeitos foram detidos ao se assustarem com a presença da polícia durante o trajeto até a fazenda. Um deles confessou que outras seis pessoas estavam no local, à espera da filha do pastor para fazê-la refém.

A polícia realiza buscas na região com o apoio do Águia da Polícia Militar, do Comando e Operações Especiais (COE) e do Canil. Ao "Tá Na Hora", do SBT, o porta-voz da PM, Capitão Simões, informou por telefone que uma das linhas de investigação aponta que a invasão foi facilitada por um dos funcionários do local.

"Existe uma linha de investigação da possível participação de um caseiro, porque é estranho a forma facilitada com a qual aqueles indivíduos conseguiram entrar naquele local. Causou estranheza para a polícia a forma facilitada com a qual eles puderam entrar no local e esperar a movimentação dos familiares. Houve sim uma abordagem a um caseiro e a polícia trabalha com essa possibilidade", afirmou.

No Instagram, Raquel Santiago, filha de Valdemiro e alvo da tentativa de sequestro, usou a rede social para tranquilizar os seguidores. Em seu perfil, ela explicou, em um vídeo, que todos os funcionários estavam sabendo que ela estaria no sítio pela manhã, mas que por uma dor na coluna, desviou o caminho para uma consulta médica sem avisar a ninguém.

"A gente já sabe o que foi armado, como foi armado... as pessoas que armaram me conheciam, sabiam da vulnerabilidade, da fragilidade e do quanto eu amava estar nesse lugar. E eu já havia avisado, inclusive, que iria para lá pela manhã. Eu estava indo, inclusive, mas Deus é tão misericordioso, que eu mudei os planos e senti uma dor muito forte na coluna".

"Marquei médico para ir de manhã, ao invés de ir para esse lugar e não avisei para ninguém. Eu já tinha avisado para todo mundo que eu ia para lá. Simplesmente eu acordei, levei meus filhos na escola e falei: antes de ir pra lá, vou passar no médico e do médico eu vou direto. Foi quando eu fui surpreendida com uma ligação dizendo para eu não ir, porque haviam entrado bandidos e que estavam esperando pela minha chegada. Inclusive, uma amiga minha foi até lá e quando ela chegou, acharam que era eu que estava chegando e falaram: 'aí, a mulher chegou. É hoje que a gente faz a festa'", relatou ela.

Juliana Santiago, outra filha de Valdemiro, também falou sobre o caso e tranquilizou os seguidores acerca de sua segurança. "Pessoal, passando aqui para acalmar vocês. Meus pais estão bem, minha irmã e sobrinhos também. Gui e eu em segurança também. Obrigada pelo carinho e cuidado. Principalmente pelas orações. Tentativa de sequestro frustrada. Graças a Deus!", escreveu ela nos Stories, do Instagram.