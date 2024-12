Presidente não poderá participar de encontro presencialmente - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Presidente não poderá participar de encontro presencialmenteMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 06/12/2024 19:18 | Atualizado 06/12/2024 19:18

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou não participar presencialmente do seminário promovido pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em Brasília porque, em sua avaliação, há muito o que aprender nos debates organizados sobre os problemas do governo e angústias da legenda.

"É uma pena que eu não possa estar em Brasília participando desse evento desde quinta-feira porque eu penso que eu teria muito o que aprender com os debates sobre formação política, sobre as angústias do nosso partido, sobre os problemas do nosso governo e sobre a expectativa da nossa militância", afirmou Lula, em participação no encerramento do seminário da sigla. O evento ocorre nesta sexta-feira, 6.

Na quinta-feira, 5, o petista anunciou que fará uma reunião ministerial no próximo dia 19. O presidente disse que, no encontro, irá "dizer algumas mensagens" aos chefes das pastas.

O chefe do Executivo federal faz sua participação do evento de forma ao vivo e remota. Lula está em São Paulo, onde deve participar de jantar organizado pelo grupo Prerrogativas nesta noite. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, será homenageada.