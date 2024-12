Papai Noel sem vermelho gera críticas nas redes sociais - Reprodução/X

Papai Noel sem vermelho gera críticas nas redes sociais

Publicado 09/12/2024 14:47 | Atualizado 09/12/2024 14:51

Santa Catarina - Um vídeo publicado nas redes sociais mostra um shopping com a decoração natalina sem a tradicional cor vermelha. O homem que interpreta o Papai Noel também não usa a cor. A mudança, que gerou diversas críticas nas redes sociais, acontece no Shopping Beiramar, em Florianópolis, Santa Catarina.

O homem que grava o vídeo alega que a ação acontece por razões políticas. "Olha como acabaram com o Natal, gourmetizaram o Natal. Por causa da política, tiraram os vermelhos que chamavam tanta atenção", disse no início da gravação.

"Até a política acabou com as cores do Natal. Olha a cor do Papai Noel", completou.

Shopping de Florianópolis possui decoração de Natal sem a cor vermelha por supostas razões políticas; internautas criticam.



Créditos: Reprodução /Redes Sociais. pic.twitter.com/5KJaWKtu4m — Jornal O Dia (@jornalodia) December 9, 2024

Nos comentários, muitos internautas repudiaram a decoração que supostamente tem razões políticas.

"O engraçado é que eles se dizem conservadores e defensores da tradição, mas estão destruindo a tradição com base em fanatismo político", escreveu um usuário do X.

"Acho engraçado o ódio que uns 'patriotas' têm pelo vermelho e ignoram que o nome do nosso país significa literalmente 'vermelho cor de brasa'. Não qualquer vermelho, mas um vermelho vivo. E esse papai Noel branco ficou estranho mesmo", disse outro internauta.

Outro usuário aponta que a razão para o Papai Noel ser vermelho tem valores contrários à esquerda: "O mais irônico é que, reza a lenda, que o vermelho do Papai Noel se originou em uma campanha de marketing de uma grande empresa capitalista, nada mais oposto ao que o shopping associa à cor vermelha".

Na política, o vermelho está associado, em muitos casos, à esquerda. O Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente da República, por exemplo, possui a cor de forma predominante.

O DIA buscou contato com a assessoria do Shopping Beiramar para entender se há razões políticas na alteração das cores da decoração do feriado, mas não obteve resposta até o momento desta publicação.