Filhote de 8 meses morre após maus-tratos em pet shopReprodução / Internet

Publicado 10/12/2024 11:36

Um filhote de 8 meses da raça shih-tzu morreu durante uma sessão de tosa em um pet shop, em Arapoanga, no Distrito Federal, causando forte comoção na vizinhança dos tutores e nas redes sociais. Imagens de câmera de segurança do local mostra uma funcionária tratando o animal de forma violenta.

Cachorro morre durante tosa em pet shop.



No vídeo, o cão aparece preso por uma coleira em uma barra de ferro. Ao tentar se soltar, ele acaba caindo da bancada e fica pendurado pelo pescoço. A funcionária, então, recoloca o animal sobre a bancada, porém ele já não conseguia mais ficar de pé. Ao perceber que o filhote não se mexia, a atendente removeu a coleira e tentou reanimá-lo, mas sem sucesso.



Nas redes sociais, diversos internautas manifestaram indignação com o ocorrido e demostraram desconfiança em relação aos pets shops. Uma usuária escreveu: "Absurdo! Que os responsáveis paguem com o rigor da lei. Logo quem deveria cuidar e prezar mais pela vida animal comete uma atrocidade dessas". Outra comentou: "Por causa de vídeos como esse, cada vez mais tenho medo de deixar a minha cachorra sozinha nesses locais".

A Policia do Distrito Federal investiga o caso. A redação do O DIA entrou em contato com o estabelecimento e a funcionária, porém não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.