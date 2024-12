Equipe médica esclareceu procedimento cirúrgico do presidente Lula nesta terça-feira (10) - Reprodução/Youtube

Publicado 10/12/2024 10:11 | Atualizado 10/12/2024 10:33

São Paulo - O presidente Lula só deve retornar a Brasília na próxima semana. O político foi submetido a uma cirurgia para drenar uma hemorragia no crânio , no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta terça-feira (10).

A equipe médica realizou uma entrevista coletiva após o procedimento cirúrgico para esclarecer algumas questões. O doutor Roberto Kalil Filho, falou sobre a recuperação do presidente.

Segundo ele, o sangramento interno foi confirmado por uma ressonância magnética. Ele também afirmou que Lula se comunicou normalmente com a equipe.

"Ele encontra-se estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação nos próximos dias". Questionado por um repórter, ele reforçou que "o problema não pode gerar alteração de fala de movimento".

Nas próximas 48 horas, o presidente ficará na Unidade de Tratamento Intensivo por uma questão protocolar. "Se tudo ocorrer bem, ele deve retornar para Brasília no começo da próxima semana", disse o doutor.

Uma jornalista questionou o motivo da transferência para a unidade de São Paulo do Sírio-Libanês, que também possui um hospital em Brasília. Kalil não esclareceu a questão e disse apenas se tratar de uma opção da equipe médica.



Doutor Roberto Kalil afirmou que Lula se comunica normalmente após cirurgia Reprodução/Youtube

De acordo com o doutor Rogério Tuma, a hemorragia tem total relação com a queda do presidente em um banheiro no mês de outubro. Na ocasião, ele bateu a nunca e precisou levar pontos.

"Como a gente fez exames de rotina, nós pudemos comparar os exames e constatamos que o hematoma aumentou", esclareceu.

O profissional de saúde também ressaltou que o sangramento pressionava o cérebro do presidente, mas o problema foi resolvido.

O doutor Mauro Suzuki explicou que a drenagem foi realizada através de uma trepanação. Este procedimento envolve pequenos furos no crânio e é considerado comum nas neurocirurgias.

A doutora Helena Germoglio e o doutor Marcos Stavale também participaram da coletiva.

Entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi submetido, na madrugada desta terça-feira (10), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a uma craniotomia para drenagem de hematoma. A "cirurgia transcorreu sem intercorrências". O presidente está bem e é monitorado em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



Segundo boletim divulgado pelo hospital, o chefe do Executivo esteve na noite desta segunda-feira (9) na unidade de Brasília do Sírio-Libanês, para exame de imagem, após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro.

O presidente foi transferido para a unidade do hospital, em São Paulo, onde passou pelo procedimento cirúrgico.