Valter Agostinho e Araceli Cristina desapareceram após encontro com inquilinos há um mês - Reprodução / Redes Sociais

Valter Agostinho e Araceli Cristina desapareceram após encontro com inquilinos há um mêsReprodução / Redes Sociais

Publicado 10/12/2024 16:13

Desaparecidos há um mês, Valter Agostinho de Faria Junior, de 62 anos, e Araceli Cristina Zanella, de 46, provavelmente foram mortos pelos inquilinos devido a uma briga por aluguel, informou a Polícia Civil de Santa Catarina, nesta segunda-feira (9).

De acordo com as investigações, o casal teria ido até um galpão de sua propriedade, em Biguaçu (SC), onde funcionava um bar gerenciado por outras pessoas, em 11 de novembro. O local havia sido desativado devido a inúmeras denúncias de perturbação do sossego.

Ao que tudo indica, eles teriam ido até o local para buscar as chaves. Quando chegaram lá, foram colocados em cárcere privado ao longo do dia e retirados à noite. A polícia acredita que eles foram assassinados no mesmo dia, mas até o momento os corpos não foram encontrados. As investigações envolvem os crimes de homicídio, roubo, sequestro e estelionato.

Até o momento, seis pessoas foram presas, sendo duas mulheres, uma sob monitoramento eletrônico. Um sétimo suspeito, que está com a prisão decretada, está foragido. "As investigações prosseguem até o completo esclarecimento do caso", afirma a Polícia Civil.

As equipes da DRAS/DEIC já realizaram buscas nas áreas de mata da Grande Florianópolis, principalmente nas regiões de Potecas, Comunidade do Pedregal, Real Parque e na região do Contorno Viário. A Polícia Civil pede que a população da região que tenha visto algum movimento suspeito entre em contato com o Disque-Denúncia.