A seguir, uma lista das principais condições de saúde sofridas pelo mandatário, que foi



Perda do dedo mindinho O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 79 anos, teve diversos problemas de saúde que o obrigaram a diminuir seu intenso ritmo de trabalho.A seguir, uma lista das principais condições de saúde sofridas pelo mandatário, que foi operado de emergência na madrugada desta terça-feira (10) em São Paulo.

Em 1964, Lula sofreu um acidente enquanto trabalhava como operário em uma fábrica metalúrgica. Uma prensa se quebrou e, ao tentar consertá-la, o dedo mindinho de sua mão esquerda foi esmagado, conforme ele contou. Sua mão, com um dedo a menos, se tornou uma de suas marcas.



Crise de hipertensão

Lula teve uma crise de hipertensão em janeiro de 2010, no final de seu segundo mandato. O presidente, então com 64 anos, foi hospitalizado por algumas horas em Recife.



O problema foi provavelmente causado, segundo os médicos, por estresse e cansaço. A partir daí, ele abandonou o cigarro depois de cinquenta anos como fumante.



Câncer de laringe

Após deixar o poder em 2011, Lula foi diagnosticado com câncer de laringe e se submeteu a tratamento de quimioterapia e radioterapia.



Os médicos anunciaram "uma recuperação total" no ano seguinte, embora sua voz tenha ficado com um tom característico: a rouquidão.



Durante a campanha presidencial de 2022, alguns adversários questionaram seu estado de saúde por conta da rouquidão.



Após ser eleito para seu terceiro mandato em novembro de 2022, Lula foi operado para retirar uma lesão benigna na laringe.



Prótese no quadril

Em setembro de 2023, Lula foi operado para colocar uma prótese completa na articulação do quadril e aliviar uma dor que o incomodava há mais de um ano.



O presidente sofre de artrose, um desgaste nas cartilagens que revestem as articulações, o que pode limitar o movimento.



Lula, que frequentemente destaca sua boa saúde, publicou vídeos fazendo exercícios nas dependências do Palácio da Alvorada.



Lesão na nuca e hemorragia intracraniana

No dia 19 de outubro de 2024, Lula caiu no banheiro de sua residência e sofreu uma lesão na nuca, a qual exigiu pontos de sutura.



Por recomendação médica, Lula cancelou sua participação na reunião do Brics na Rússia e trabalhou de sua residência oficial por vários dias.



Como consequência da queda, o presidente sofreu uma hemorragia intracraniana, pela qual foi operado de emergência na madrugada desta terça-feira em São Paulo.



O presidente "não teve nenhuma lesão cerebral, não tem nenhum risco cerebral", disse em coletiva de imprensa Roberto Kalil, membro da equipe médica responsável pela cirurgia.



Lula ficará as próximas 48 horas "em observação" na Unidade de Terapia Intensiva e permanecerá hospitalizado até "a próxima semana", acrescentou.