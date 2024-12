Presidente Lula está internado em hospital de São Paulo - Evaristo Sa/AFP

Presidente Lula está internado em hospital de São PauloEvaristo Sa/AFP

Publicado 10/12/2024 12:45

Diversos políticos brasileiros se solidarizaram com o presidente Lula, que precisou passar por uma drenagem no crânio nesta terça-feira (10).

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), desejou ao petista uma "pronta recuperação". Ele também pediu que Lula retorne ao trabalho brevemente para continuar "comandando as ações de seu governo tão importantes" para o atual momento do país.

"Desejo ao presidente Lula, que passou por cirurgia para drenar um hematoma intracraniano, uma pronta recuperação. Que ele retorne o mais brevemente ao trabalho para continuar comandando as ações de seu governo tão importantes para esse momento do País", escreveu Pacheco em nota divulgada à imprensa.

Já Marcelo Freixo (PT), apoiador de Lula e presidente da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), destacou a força e liderança do político.

"Melhoras, presidente! Sua força e determinação inspiram o Brasil. O país precisa de sua liderança para seguir avançando. Estamos com você!", escreveu no X.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, foi mais uma a desejar uma recuperação rápida e disse estar rezando por isso.

"O nosso amado presidente Lula passou por uma cirurgia de emergência e graças a Deus a cirurgia foi bem sucedida. Estamos rezando pela rápida recuperação do nosso presidente".

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) desejou a recuperação do presidente, dizendo: "Estimo uma pronta recuperação ao presidente Lula. Felizmente, a cirurgia foi bem-sucedida, e, muito em breve, o presidente estará de volta fazendo o Brasil crescer. Força, Lula".

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também demonstrou solidariedade: "Nosso presidente está bem e já já estará de volta. O Brasil está com o senhor, presidente Lula. Uma rápida e excelente recuperação".



O ministro do Esporte, André Fufuca, afirmou: "Que Deus lhe dê força e plena recuperação, presidente Lula. Saúde e fé, vai dar tudo certo. O Brasil inteiro está orando pela sua saúde, que Deus lhe abençoe e proteja".



O senador Omar Aziz (PSD) se uniu a essas manifestações, afirmando: "Todas as minhas orações pelo pronto restabelecimento do presidente Lula, que passou por uma cirurgia na cabeça nessa madrugada. Tenho certeza que logo estaremos juntos trabalhando por um Amazonas e um Brasil melhor para todos, meu grande líder e amigo. Bom dia a todos".



A deputada federal Erika Hilton (PSOL) também fez uma postagem, dizendo: "Desejo pronta recuperação e um breve retorno ao presidente Lula, que passou por uma cirurgia de emergência hoje em decorrência do acidente doméstico que sofreu há quase 2 meses, em meados de outubro".

Ironia



No entanto, o senador Flávio Bolsonaro (PL) fez uma publicação irônica sobre a internação, escrevendo: "Primeiramente, Viva o SUS! Comentários aqui, por favor." Ele compartilhou uma montagem com títulos de reportagens que destacavam falas de Lula, que questionavam o atentado sofrido pelo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, agora inelegível.

Saúde de Lula

Lula foi submetido, na madrugada desta terça-feira, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a uma craniotomia para drenagem de um hematoma. A "cirurgia transcorreu sem intercorrências". O presidente está bem e é monitorado em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



Segundo boletim divulgado pelo hospital, o chefe do Executivo esteve na noite desta segunda-feira (9) na unidade de Brasília do Sírio-Libanês, para exame de imagem, após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro.

O presidente foi transferido para a unidade do hospital, em São Paulo, onde passou pelo procedimento cirúrgico. Uma equipe médica se pronunciou nesta terça-feira e informou que Lula se comunica normalmente. A previsão é que ele fique na UTI por 48 horas e só volte a Brasília na próxima semana

Com informações do Estadão Conteúdo.