Queda das redes da Meta rapidamente entrou nos Trending Topics do X, antigo Twitter - Divulgação

Publicado 11/12/2024 16:24 | Atualizado 11/12/2024 18:13

Usuários do WhatsApp, Instagram, Threads e Facebook enfrentaram instabilidade nas plataformas na tarde desta quarta-feira (11). Segundo o site Downdetector, os aplicativos da Meta receberam mais de 80 mil reclamações relacionadas a problemas de conexão que parece ser global.

Internautas relataram problemas generalizados ao acessar aplicativos, incluindo falhas ao enviar mensagens, carregar feeds e realizar postagens. Eles lidaram com mensagens de erro frequentes e lentidão significativa, tornando a navegação praticamente inviável durante a interrupção.



A queda rapidamente entrou nos Trending Topics do X, antigo Twitter. Como a rede social pertence ao bilionário Elon Musk, as pessoas migraram para lá para confirmar a instabilidade. A situação virou meme, com usuários brincando que "o estagiário tropeçou nos fios". Além disso, muitos comentaram que quase quebraram o modem do Wi-Fi pensando que o problema era na conexão local de internet.

Ihhhh, WhatsApp e Instagram foram de arrasta. Alguém ajuda o estagiário a se levantar depois de ter tropeçado nos cabos da meta? — Clemente.jpg (@AvnerClemente) December 11, 2024

Se o Twitter não tivesse voltado, não íamos saber que Instagram e WhatsApp caíram e estaríamos até agora achando que era nossa internet pic.twitter.com/ogRkJDj86e — Gabriel Campos (@gabscmps) December 11, 2024

O Instagram e WhatsApp bugados e eu xingando minha internet achando que era ela: pic.twitter.com/nMM3U7kBRT — Albus Dumbledore (@ProfessorDum) December 11, 2024

Outros internautas reclamaram sobre como a queda das plataformas impacta no trabalho.

meu Instagram caindo e whatsapp bugando, ótimo dia para quem é social media

pic.twitter.com/AHYzxmOdeG — danzinn. (@danrealitys) December 11, 2024

wpp caiu ou seja estou incomunicável com o trabalho ou seja vou cochilar — gigica (@mincreature) December 11, 2024

A Meta publicou no X a seguinte nota: "Estamos cientes de que um problema técnico está afetando a capacidade de alguns usuários acessarem nossos aplicativos. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente".