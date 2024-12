Menino Gui e Lula se encontraram em novembro de 2023 - Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2024 09:01 | Atualizado 18/12/2024 09:19

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou Guilherme Gandra, o menino Gui, pela vitória na categoria de melhor torcedor de 2024 na premiação do Fifa The Best, realizada nesta terça-feira (18). Ele foi escolhido pelos fãs através de votação popular no site da entidade. O jovem vascaíno de 10 anos luta contra a epidermólise bolhosa, uma doença rara que provoca feridas na pele, e se tornou um ícone da torcida do Vasco.

"Um dia emocionante para o futebol brasileiro. Que alegria saber que o menino Gui ganhou o FIFA The Best de melhor torcedor do mundo. Ele representa as crianças do Brasil e nos orgulha muito. Receba novamente meu abraço, querido Gui Gandra", afirmou Lula, que torce pelo Vasco no Rio de Janeiro. O mandatário publicou um vídeo do encontro entre os dois, em novembro de 2023.

Em 2023, o garoto viralizou em um vídeo nas redes sociais reencontrando a mãe após passar 16 dias em coma induzido. Desde então, ele passou a frequentar partidas do Cruz-Maltino e receber o carinho de jogadores e torcedores, se tornando um amuleto do clube.

Lula também parabenizou Vinícius Júnior, premiado como o melhor jogador do mundo, e Marta, a primeira vencedora do troféu que leva o nome dela, o "Prêmio Marta", por ter marcado o gol mais bonito da temporada no futebol feminino.