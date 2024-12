Homem foi preso com a arma utilizada no crime - PM-MG/Divulgação

Homem foi preso com a arma utilizada no crimePM-MG/Divulgação

Publicado 21/12/2024 18:02 | Atualizado 21/12/2024 18:03

Um empresário de 37 anos foi morto a facadas por um funcionário durante a confraternização dos empregados. O crime ocorreu no município de Cláudio, em Minas Gerais, na madrugada deste sábado, 21. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu após um desentendimento durante a festa. O patrão recebeu três facadas, foi levado à unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais militares realizaram buscas na região e prenderam o funcionário. Com o homem de 36 anos, as PMs encontraram a arma utilizada no crime. As autoridades buscam agora esclarecer a motivação do assassinato.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que a prisão em flagrante foi registrada como homicídio, qualificado por motivo fútil. As investigações estão a cargo da 5ª DP do município de Claudio. As identidades da vítima e do funcionário não foram reveladas.