Viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer as vítimasReprodução/X

Publicado 23/12/2024 10:51

Pará - Uma criança de 12 anos morreu afogada em uma praia da cidade de Soure, no Arquipélago do Marajó, no Pará. O caso aconteceu neste domingo (22).

Além dela, outras duas vítimas também se afogaram, um adolescente, de 14 anos, e uma mulher, de 46. No entanto, as duas foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros. As informações são do site local "Notícia Marajó".

Segundo informações da PM, a vítima fatal chegou a ficar desaparecida alguns minutos depois de entrar na água. No entanto, ela foi encontrada pelos socorristas.

A banhista recebeu manobras de reanimação, mas não respondeu. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Soure, onde foi constatada a morte.

As outras vítimas foram encaminhadas para a mesma unidade, onde receberam alta. As autoridades investigam as condições do afogamento.