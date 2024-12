Computadores e equipamentos da recepção do hospital foram incendiados - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 23/12/2024 18:39

Uma mulher foi presa neste domingo, 22 após atear fogo a recepção do hospital Santa Casa de Misericórdia de Piumhi, em Formiga, Minas Gerais. Ação teria sido um protesto devido ao seu descontentamento com o atendimento dado ao seu filho no local. Para a polícia, autora do crime alegou estar emocionalmente abalada após a perda do filho. Episódio aconteceu no sábado, 21, um dia antes da prisão.

Imagens foram registradas pelas câmeras de segurança do hospital. Elas mostram a mulher chegando ao balcão com álcool e uma caixa de fósforo. Após discussão com uma funcionária, despeja o líquido sobre os equipamentos e a recepção e em seguida, ateia fogo. A recepcionista tenta impedir, mas ao perceber que não conseguiria, foge do local.

Confira o vídeo

Revoltada com atendimento, mulher ateia fogo a recepção de hospital em MG



Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/BnZF6hrmRN — Jornal O Dia (@jornalodia) December 23, 2024

O fogo não permaneceu por muito tempo, e foi logo apagado pelos seguranças com extintores de incêndio. Ninguém ficou ferido. A autora do crime afirmou que não planejava machucar ninguém, apenas protestar pelo mal atendimento que teria sido dado ao seu filho.

Em nota, o hospital lamentou o ocorrido e reforçou o seu compromisso em oferecer atendimento de qualidade à população. A segurança do hospital foi reforçada após o incidente.