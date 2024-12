Sorteio da Mega da Virada acontecerá no dia 31 - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 23/12/2024 17:19

Um dos eventos mais aguardados do ano, o sorteio especial da Mega da Virada 2024,promete um prêmio estimado em R$ 600 milhões, sendo o maior valor da história da loteria. As apostas estão abertas, e o concurso de número 2810 será realizado no dia 31. Assim como outras loterias especiais, como a Quina de São João e a Dupla de Páscoa, o prêmio da Mega da Virada não acumula – ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas sorteadas, a premiação será destinada a quem acertar cinco números, e assim sucessivamente.

Para quem busca uma ajudinha extra na escolha dos números, a plataforma Sorte Online elaborou um levantamento completo com as dezenas mais e menos sorteadas desde o início da Mega da Virada, em 2008.

Entre os números mais frequentes, o 10 se destaca, aparecendo em 5 sorteios. Outros números recorrentes incluem o 05 e o 33, cada um com 4 aparições, e o 3, 20, 34 36, 41, 56 e 58, que já foram sorteados 3 vezes cada. Por outro lado, os números que nunca foram sorteados são: 07, 08, 09, 13, 19, 26, 28, 39, 44, 54 e 60.

Para Ricardo Hahne, Gerente de Inteligência Comercial da Sorte Online, a análise estatística é uma ferramenta indispensável para quem deseja aumentar as chances de ganhar na loteria. “Em nossos bolões, aplicamos métodos avançados que combinam estatísticas detalhadas com técnicas de otimização, criando jogos mais assertivos e estratégicos. Esse modelo tem garantido resultados expressivos, especialmente em concursos especiais. Além disso, apostar em grupo é uma alternativa inteligente, pois permite acessar combinações mais amplas e potencializar as chances de sucesso, tudo isso com um investimento mais acessível para cada participante”, comenta.

Curiosidades e Rankings

Outro ponto interessante para quem acompanha os sorteios é a concentração de prêmios por estado. São Paulo lidera disparado, com 30 ganhadores, somando um total de R$ 1.331.480.756,65 em premiações. Em seguida, aparecem Bahia, com 18 premiados, e Minas Gerais, com 12 vencedores.

Além disso, os canais eletrônicos se destacam como um dos principais meios de realização de apostas, contabilizando seis prêmios e um valor total de R$ R$ 406.251.327,81.

Principais Dados da Mega da Virada

Números Mais Sorteados

- 10 - 5 vezes

- 05 e 33 - 4 vezes

- 03, 20, 34 36, 41, 56 e 58 - 3 vezes

- Números que nunca foram sorteados: 07, 08, 09, 13, 19, 26, 28, 39, 44, 54 e 60