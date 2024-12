Lula fez, na noite desta segunda-feira, o tradicional pronunciamento de fim de ano do presidente da República - X (antigo Twitter)/Reprodução

Lula fez, na noite desta segunda-feira, o tradicional pronunciamento de fim de ano do presidente da RepúblicaX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 23/12/2024 21:15

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez na noite desta segunda-feira, 23, o seu pronunciamento de fim de ano, transmitido em cadeia nacional de rádio e TV. No início de sua fala, o chefe do Executivo destacou a importância da “compaixão, da fraternidade e do amor ao próximo”. Ele ainda destacou a necessidade de união entre os brasileiros, em uma clara alusão à polarização política dos últimos anos. Lula disse esperar que “irmão se reconcilie com irmão” e que “as famílias possam celebrar em comunhão”.

Lula aproveitou a oportunidade para agradecer as orações pelo seu restabelecimento. O presidente passou por duas cirurgias para conter sangramentos cerebrais. Por recomendação médica, ele não viajará e permanecerá em Brasília durante as festas de fim de ano.

O tom político da mensagem do presidente ficou por conta da menção ao “diálogo permanente” do governo com a sociedade, os estados e as prefeituras. “Governar é cuidar das pessoas”, destacou Lula. Ele ressaltou “a defesa intransigente da democracia” e o respeito entre os poderes da República.

No campo econômico, Lula disse que o Brasil está colhendo os frutos em uma economia forte. Entretanto, ele frisou que em 2025 os “esforços do plantio” serão redobrados.