Carro foi arrastado pela correnteza no município de Coronel PachecoDivulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 25/12/2024 11:52

Sobe para 6 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que atingiram Minas Gerais, segundo informações do boletim da Defesa Civil do estado. A vítima mais recente foi uma mulher que teve seu carro arrastado pela correnteza no domingo (22), no munícipio de Coronel Pacheco.

No boletim divulgado nesta quarta-feira (25), a Defesa Civil registrou a morte de outras cinco pessoas: uma em Uberlândia, três em Ipanema e uma em Maripá de Minas.

As chuvas intensas que atingiram a capital, Belo Horizonte, na terça-feira (24) provocaram alagamentos em avenidas e prejuízos materiais em estabelecimento, mas sem registro de vítimas fatais.

O órgão também informou que, desde o dia 26 de setembro, 158 pessoas estão desabrigadas, 990 desalojadas e 31 municípios encontram-se em situação de emergência ou de calamidade pública devido às chuvas.

No acidente ocorrido em Coronel Pacheco, a vítima, que estava acompanhada por dois homens, tentou atravessar uma ponte sem guarda-corpo. No entanto, o motorista perdeu o controle, e o veículo foi arrastado pelo ribeirão. Os homens conseguiram sair do veículo, mas a mulher não conseguiu escapar.

Após buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima foi localizado.