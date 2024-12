Homem foi preso no município de Itacoatiara, no Amazonas - Divulgação/PC-AM

Publicado 25/12/2024 12:56

Um homem foi preso na segunda-feira (23) no município de Itacoatiara, no Amazonas, acusado de matar o ex-companheiro de sua atual namorada. Segundo a Polícia Civil, o crime, motivado por ciúmes, resultou na morte de um homem de 26 anos.

O delegado Lázaro Mendes, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, informou que o crime ocorreu após um desentendimento entre a vítima e o acusado.



“Todos os envolvidos ingeriram bebida alcoólica momentos antes do homicídio. A ex-companheira da vítima, ao retornar para casa em sua companhia, percebeu que seu namorado estava na residência, o que gerou um desentendimento entre a vítima e o infrator”, explicou o delegado.



Durante a discussão, o acusado atingiu a vítima com uma facada na região da clavícula, causando sua morte.



“A equipe policial iniciou as diligências logo após tomarem conhecimento do crime. O autor foi preso horas após o delito, no bairro Tiradentes, em Itacoatiara”, relatou o delegado.



O acusado foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e permanece a disposição da Justiça.