Imóvel desabou e deixou uma mulher ferida, nesta quarta-feira (25)Divulgação / Corpo de Bombeiros MG

Publicado 25/12/2024 14:58

Uma casa de dois pavimentos desabou, no bairro Conjunto Paulo VI, em Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (25), deixando uma jovem soterrada. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela já foi resgatada e encaminhada para atendimento médico.



Outras três pessoas sofreram ferimentos leves, mas conseguiram sair do imóvel antes do desabamento. A família se preparava para fazer um churrasco de Natal quando a casa veio abaixo. Os vizinhos contaram, em entrevista à TV Globo, que a casa vinha estalando há alguns dias, dando sinais de instabilidade.



Chuva em Minas Gerais deixa seis mortos

Subiu para 6 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que atingiram Minas Gerais , segundo informações do boletim da Defesa Civil do estado.

Na noite de terça-feira, 24, véspera de Natal, a cidade de Belo Horizonte foi atingida por fortes chuvas. Segundo o órgão, em apenas 45 minutos, choveu um volume equivalente a 41 milímetros ou 12% da média prevista para todo o mês de dezembro.



Pelo menos dez carros foram arrastados pela enxurrada e a parede de um supermercado desabou. A previsão para esta quarta-feira é de mais chuva. A capital segue em estado de alerta.