Câmeras de segurança registraram o momento do disparo - Reprodução / Redes sociais

Publicado 27/12/2024 09:01 | Atualizado 27/12/2024 09:03

O homem de 24 anos que levou um tiro à queima-roupa enquanto filmava uma operação da PM, na Zona Oeste da capital , está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Antônio Giglio, em Osasco, na Grande São Paulo.

"Ele se encontra internado em leito de UTI com cuidados intensivos, sem intercorrências nas últimas horas", afirmou a Prefeitura de Osasco ao jornal O DIA. O rapaz foi levado por familiares ao pronto-socorro do Jardim D'Abril, onde recebeu os primeiros atendimentos e, em seguida, encaminhado ao Hospital Municipal.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informa que os quatro policiais envolvidos na operação foram afastados . Segundo a SSP, os policiais militares desobstruíam uma rua quando ocorreu uma confusão com os moradores. As câmeras de segurança registraram o momento do disparo.

"A Polícia Militar instaurou um inquérito policial militar para apurar rigorosamente o caso e afastou quatro policiais envolvidos na ação. As imagens registradas pelas câmeras corporais dos agentes farão parte do inquérito. Desvios de conduta não são tolerados pela corporação e todas as medidas cabíveis serão tomadas", declarou a SSP-SP.

Além das imagens das câmeras de segurança, também serão analisadas as imagens das câmeras corporais dos agentes. O caso foi registrado no 89° DP (Jardim Taboão).