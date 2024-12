Sucuri, também conhecida como anaconda, é réptil semiaquático de um gênero que inclui as maiores cobras do mundo - Reprodução/Lucas Cabanha

Publicado 27/12/2024 15:53

Um guia de pesca flagrou uma cobra sucuri digerindo um animal de médio a grande porte na quarta-feira, 25, em um rio de Três Lagoas, na região nordeste de Mato Grosso do Sul. O réptil apresentava o corpo dilatado pelo tamanho da presa. Os registros foram feitos por Lucas Cabanhas, ex-socorrista de ambulância que deixou o emprego para ser guia de pescadores. "É a primeira vez que vejo uma sucuri desse porte e com um ‘boi’ na barriga", disse ao Estadão.



Exagero à parte, ele disse que a presa deve ser uma capivara, animais que são abundantes na região. O registro ocorreu no dia de Natal, quando Lucas fazia um passeio de barco pelo Rio Sucuruí, com amigos e familiares. "Um primo veio de Lucas do Rio Verde (MT) e queria ver bichos. Eu disse que sabia onde tinha alguns jacarés. No caminho topamos com essa baita sucuri digerindo a ceia de Natal dela", contou.