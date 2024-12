Veículos trafegavam em sentido contrário da rodovia quando colidiram - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 29/12/2024 12:50 | Atualizado 29/12/2024 12:51

Um acidente entre um carro e um caminhão matou três pessoas na manhã deste domingo (29), na SC-157, em Quilombo, no Oeste de Santa Catarina.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas fatais eram dois homens e uma mulher, entre 20 e 35 anos, que estavam no veículo de passeio e usavam pulseiras de uma festa. Os nomes deles não foram divulgados. Já o motorista do caminhão não se feriu.

Os dois veículos trafegavam em sentido contrário da rodovia quando colidiram. Houve vazamento de óleo e combustível, segundo os bombeiros. O condutor do caminhão recusou atendimento e permaneceu no local durante toda a ocorrência.