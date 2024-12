Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira fica localizada entre o Tocantins e Maranhão - Bombeiros Militar/Governo do Tocantins

Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira fica localizada entre o Tocantins e MaranhãoBombeiros Militar/Governo do Tocantins

Publicado 29/12/2024 09:17 | Atualizado 29/12/2024 09:18

As buscas por vítimas do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira entre o Maranhão (MA) e Tocantins (TO) chegaram, neste domingo (29), ao oitavo dia. Segundo a Marinha do Brasil (MB), pelo menos nove pessoas morreram e oito ainda estão desaparecidas.

A MB informou que os esforços iniciais serão para resgatar o corpo que está preso em uma caminhonete submersa no rio Tocantins. Em seguida, os trabalhos serão concentrados na área mais próxima da margem do rio.

Estão sendo usados na operação drones subaquáticos da Polícia Federal (PF), da Transpetro e da Marinha do Brasil, além de um helicóptero e embarcações.

Mais de 70 socorristas continuam as buscas pelas pessoas desaparecidas, utilizando inclusive uma "câmara hiperbárica" para realizar mergulhos em profundidades superiores a 30 metros.

A ponte, na BR-226 que liga as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), desabou na tarde do último domingo (22). Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), do governo federal, o desabamento aconteceu porque o vão central da ponte cedeu. A causa do colapso ainda vai ser investigada, de acordo com o órgão.