Relembre as tragédias que comoveram o Brasil neste ano - Montagem

Relembre as tragédias que comoveram o Brasil neste anoMontagem

Publicado 30/12/2024 05:00

O ano de 2024 foi marcado por tragédias de grande repercussão que abalaram o Brasil. Catástrofes naturais, acidentes e crimes chocaram o país e geraram grande comoção. Relembre alguns dos acontecimentos que emocionaram o País ao longo do ano.

fotogaleria

Enchentes no Rio Grande do Sul

Devido à forte comoção popular, foram organizadas vaquinhas virtuais e doações de diversas partes do Brasil, além da criação de abrigos para as pessoas que perderam suas casas.

Em meio aos resgates, um cavalo chamou a atenção ao permanecer dias ilhado sobre um telhado durante as enchentes . O animal, batizado de "Caramelo", tornou-se um dos símbolos desse desastre ambiental. Em dezembro, o Caramelo foi oficialmente adotado pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra).

Queda do avião Voepass

Violência policial em SP

Os últimos meses do ano foram marcados por uma série de casos de violência policial no estado de São Paulo, que provocaram revolta nas redes sociais.

Em 3 de agosto, um policial militar atirou na cabeça de um homem que já estava rendido e deitado no chão, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso ocorreu após os policiais perseguirem dois suspeitos que teriam tentado fugir em um veículo furtado. As imagens foram registradas pela câmera corporal do agente.

Em 3 de novembro, um jovem de 26 anos foi executado por um policial militar em frente a um supermercado, após sair sem pagar por quatro produtos de limpeza. O corpo da vítima apresentava 11 perfurações.

Em 6 de novembro, uma criança de 4 anos morreu durante um confronto policial no Morro São Bento, em Santos, no litoral de São Paulo. Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, também foram baleados.

Em 1º de dezembro, um policial militar empurrou um homem do alto de uma ponte no bairro Vila Clara, na Zona Sul de São Paulo . O homem sobreviveu e, em depoimento, afirmou que foi ameaçado pelo policial: "Você tem duas opções: ou você pula da ponte ou eu jogo você e sua moto daqui".

Efeitos das queimadas em Manaus

Segundo dados do Programa de BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em julho de 2024, o Amazonas registrou um recorde no número de queimadas.

Cachorro Joca

Ao ser enviado de volta para Guarulhos, onde seu dono o buscou, o pet já estava morto. Por conta do erro, Joca teria ficado cerca de oito horas no avião. O descuido gerou grande comoção e inúmeras críticas à empresa

Incêndio em pousada mata dez pessoas em Porto Alegre

No início do ano, em 26 de abril, uma pousada em Porto Alegre pegou fogo, deixando 11 mortos e 14 feridos . Três pessoas foram indiciadas por incêndio culposo, com agravante de morte. A origem do fogo não foi identificada, e os nomes das vítimas não foram revelados pela Polícia Civil.

Chacina em Viçosa do Ceará

Uma chacina na cidade de Viçosa do Ceará, no interior do Ceará , deixou sete mortos e dois feridos em 20 de junho. As vítimas estavam reunidas em uma praça quando foram abordadas por homens armados, que atiraram de dentro de veículos. O ataque foi registrado por câmeras de segurança.

Caso da Porsche

motorista de aplicativo Pedro Kaique, de 21 anos, foi atropelado por um Porsche amarelo na Avenida Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. O laudo apontou que o motorista dirigia o carro de luxo a 102,3 km/h no momento em que atingiu a moto, mais do que o dobro da velocidade máxima permitida para a via.

De acordo com testemunhas, o dono do Porsche teria atropelado o motociclista após uma discussão relacionada a um retrovisor atingido antes do acidente. O motorista foi preso em flagrante.