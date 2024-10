Wilker Michel e Francisca Marcela da Silva Ribeiro - Reprodução

Publicado 08/10/2024 11:05 | Atualizado 08/10/2024 11:35

Uma mulher identificada como Francisca Marcela da Silva Ribeiro, de 33 anos, foi morta durante uma troca de tiros entre dois criminosos e um policial militar de folga em um posto de combustíveis, no bairro do Ipiranga, Zona Sul de São Paulo. A vítima, que estava noiva, iria se casar no dia 26 de outubro.

O confronto ocorreu após os bandidos tentarem roubar a moto de Francisca e do noivo no posto. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o agente reagiu depois dos ladrões dispararem. Atingida por um tiro nas costas, a vítima chegou a ser socorrida, mas não sobreviveu. O caso aconteceu no último domingo (6), e os assaltantes acabaram presos.

Os assaltantes também foram baleados, mas conseguiram fugir. No entanto, a polícia os identificou ao darem entrada no Hospital Heliópolis. A Secretaria informou ainda que um deles permanece internado.

Segundo o companheiro de Francisca, Wilker Michel, de 32 anos, além do casamento, a lua de mel estava marcada. "Ela tinha prazer de viver. Graças a Deus, consegui levá-la para todos os lugares que ela quis ir. O único lugar que ela não foi, foi para a nossa lua de mel, que era em Paraty", afirmou Wilker, em lágrimas, ao telejornal "Brasil Urgente", da Band.

A autoridade policial do 26º DP (Sacomã) requisitou exames periciais e registrou o caso como roubo de veículo, apreensão, morte suspeita e legítima defesa.

O corpo de Francisca foi velado na noite desta segunda-feira (7) no Memorial Ossel, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Em seguida, a funerária levou o corpo para a cidade de Campo Maior, no Piauí, terra natal da vítima, onde o enterro aconteceu, na manhã desta terça (8).

Em entrevista a um jornal local, antes da despedida, Wilker afirmou que a noiva seria sepultada com o vestido comprado para o casamento.