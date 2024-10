Operação acontece no interior de Alagoas - Divulgação

Publicado 08/10/2024 11:17

Alagoas - A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (8), a Operação Lagoa em Perigo para investigar suspeitas de compra de votos em Lagoa da Canoa, na região central de Alagoas. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela 44.ª Zona Eleitoral de Girau do Ponciano.



Segundo as investigações, um grupo político teria montado um esquema para comprar votos por meio de transferências bancárias (PIX), pagamentos de boletos e repasses em dinheiro em espécie, com o objetivo de garantir apoio eleitoral para candidatos à Câmara Municipal.



Os policiais vasculharam os endereços em busca de celulares, computadores e documentos. A PF também apreendeu dinheiro e uma arma. Os agentes buscaram ainda comprovantes de depósito que pudessem estar associados ao suposto esquema.

Dinheiro, revólver e celular foram apreendidos Divulgação

Segundo a corporação, já existem provas dos crimes. Lagoa da Canoa tem 18 mil habitantes e fica a 140 quilômetros de Maceió.