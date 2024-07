Momento em que Porsche amarela atinge motociclista em SP - Reprodução / Internet

Publicado 29/07/2024 12:19 | Atualizado 29/07/2024 12:46

Um vídeo mostra o momento em que o motorista de um Porsche amarelo atinge um motociclista durante a madrugada desta segunda-feira (29), na avenida Interlagos , Zona Sul da capital paulista. Pedro Kaique Ventura Figueiredo, 21 anos, chegou a ser socorrido ao Hospital Geral do Grajaú mas não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, o acidente teria acontecido após discussão sobre um retrovisor quebrado. Ainda não há informações sobre o condutor do carro.

As imagens, captadas por uma câmera de segurança, mostra a via vazia quando os veículos surgem. Ao se aproximar de um cruzamento, o automóvel de luxo atinge a motocicleta por trás e, sem seguida, perde o controle, atingindo um poste.

Após o acidente, o carro fica cruzado na pista, parado. Alguns segundos depois, um outro motociclista aparece e reduz a velocidade ao se deparar com a cena.

Motivo seria retrovisor quebrado

De acordo com relatos de testemunhas, o motorista do veículo de luxo teria perseguido o motociclista, Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, após, supostamente, ele atingir o retrovisor do automóvel. O jovem foi socorrido a um hospital mas não sobreviveu aos ferimentos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de SP, a ocorrência foi registrada no 11° DP (Santo Amaro) e está em andamento. O órgão acrescentou que "mais detalhes serão fornecidos ao término do boletim". Ainda não há informações sobre o condutor do Porsche.