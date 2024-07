Tarcísio Pires Silva e Karina Carla Silveira Sposito morreram em incêndio - Reprodução

Publicado 29/07/2024 11:48

Ceará - Um casal foi morto durante um incêndio no Centro de Fortaleza, capital do Ceará. Além deles, a cadela dos dois também foi vítima fatal das chamas.

O caso aconteceu em um hotel na Avenida Almirante Barroso, na Praia de Iracema. Tarcísio Pires Silva, de 56 anos, e Karina Carla Silveira Sposito, de 65, eram turistas e haviam saído da Paraíba para se hospedar na capital cearense. Os dois eram proprietários de uma empresa metalúrgica em seu estado, de acordo com o jornal "Diário do Nordeste".



O incêndio começou por volta das 1h40, do último sábado (27). No início, os outros hóspedes conseguiram descer e se dirigir à avenida. A mulher e o animal foram encontrados carbonizados no quarto em que estavam. O homem, por outro lado, caiu do 10º andar ao tentar escapar das chamas.

Homem se aproximou da janela enquanto as chamas tomavam o quarto do hotel Reprodução

O DIA entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, que esclareceu que "as investigações estão a cargo da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur) da PCCE, que instaurou procedimento e realiza oitivas e diligências visando elucidar o caso".

O órgão também citou que "as causas do incêndio serão apontadas após conclusão dos laudos periciais que serão produzidos pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce)".