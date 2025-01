Centro histórico de Porto Alegre nas chuvas de 2024 - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 01/01/2025 21:08

Porto Alegre - A cerimônia de posse dos secretários da Prefeitura de Porto Alegre foi cancelada nesta quarta-feira, 1º, após fortes chuvas atingirem a região central da cidade. A devastação do município causada pelas enchentes no início de 2024 foi um dos principais temas da campanha eleitoral que reelegeu Sebastião Melo (MDB).

O evento que oficializaria a novo secretariado de Porto Alegre iria ocorrer às 18h no Teatro Elis Regina, na Usina do Gasômetro, mas a forte chuva que afetou a região central da cidade impactou a distribuição de energia elétrica. Melo, por sua vez, chegou a ser empossado e conseguiu discursar, com a chuva pesada de trilha sonora, na cerimônia ocorrida na Câmara de Vereadores.

O prefeito reeleito de Porto Alegre afirmou durante o seu discurso de posse que "a proteção de cheias é um dos desafios" do seu segundo mandato. Melo foi criticado por diversos setores da política gaúcha por não ter destinado recursos à prevenção de enchentes durante o ano de 2023, conforme revelado pelo portal UOL, e ter feito investimentos modestos nessa área durante os demais anos do mandato.

Os convidados do prefeito de Porto Alegre esperaram por trinta minutos no Teatro Elis Regina até que veio a confirmação de que o evento seria remarcado. A falta de energia elétrica deixou o evento sem luz e microfones. Melo escreveu em publicação na rede social X que o evento foi cancelado para "preservar a segurança dos convidados e focar no atendimento das ocorrências".