Local possuía iluminação artificial e climatizaçãoDivulgação

Publicado 02/01/2025 14:39

Minas Gerais - Um homem, de 27 anos, e uma mulher, de 30, foram presos na cidade de Espera Feliz, na Zona da Mata de Minas Gerais, em uma operação contra o tráfico de drogas. Os dois cultivavam diversos entorpecentes em um bunker na residência. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (2).

Na residência dos investigados, a equipe encontrou um local subterrâneo com climatização e iluminação artificiais onde eram cultivadas mudas de maconha e funcionava como laboratório de cultivo e preparo de diversos tipos de drogas.

A investigação começou após a polícia receber uma denúncia anônima contra os suspeitos. A partir daí, equipe da Delegacia em Espera Feliz percebeu uma grande movimentação na residência.

Drogas chegavam pelos Correios

Segundo levantamentos, os investigados recebiam os entorpecentes pelos Correios. Assim, os policiais monitoraram o casal e realizaram a abordagem logo após os alvos retirarem um pacote em uma agência, que continha duas barras grandes de maconha.



No endereço do casal, além do laboratório, foram encontrados grande quantidade da substância prensada, uma prensa hidráulica para o acondicionamento, balanças de precisão, máquina de cartão de crédito, cocaína, crack e drogas sintéticas, além de material para embalagem, etiquetagem personalizada e distribuição do produto.



Também foram apreendidos telefones celulares, dinheiro e uma arma de fogo calibre .40 com numeração suprimida. Os suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de calibre restrito.