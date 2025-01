Vale-pedágio não pode ser mais pago com cupom ou cartão - Divulgação EcoRioMinas

Publicado 02/01/2025 12:40

Entro em vigor nesta quarta-feira, 1º, a impossibilidade de pagamento do Vale-Pedágio Obrigatório por meio de cartão ou cupom, conforme previsto em resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Ela estabelece a obrigatoriedade do pagamento do Vale-Pedágio Obrigatório (VPO) exclusivamente por meio automatizado, sendo a tag eletrônica o único meio atualmente adequado aos novos requisitos da regulamentação. Com isso, será descontinuado o pagamento via cartão e cupom, visando à modernização e à maior eficiência operacional no setor de transporte rodoviário.

A medida tem como objetivo a digitalização dos processos e o aprimoramento da fluidez no trânsito nas rodovias, tornando o pagamento do pedágio mais ágil e seguro. O modelo de tag eletrônica, já amplamente utilizado por empresas de transporte e logística, será o único aceito a partir da data limite.

De acordo com André Turquetto, CEO da Veloe e presidente da Associação Brasileira das Empresas de Pagamento Automático para Mobilidade (Abepam), “a resolução da ANTT representa um marco importante para a modernização do setor de transporte e logística no Brasil". "Com a novidade, damos um passo crucial para aumentar a eficiência e a transparência nas operações de pedágio. Esta mudança irá beneficiar não apenas os transportadores, mas toda a cadeia logística, promovendo uma maior fluidez nas rodovias e contribuindo para a redução de custos operacionais”, pontua.

A nova regulamentação traz vantagens significativas para o setor de transporte e logística, incluindo: a redução de custos operacionais, visto que a automação do pagamento do pedágio facilita a gestão financeira, eliminando custos administrativos e melhorando o fluxo de caixa de transportadoras e embarcadores; o aumento da eficiência no fluxo de transporte, já que a utilização de sistemas como o free flow reduz os gargalos nas praças de pedágio, economizando tempo e combustível, além de garantir maior produtividade nas operações logísticas e, ainda, gera novas oportunidades de receita. Com o pagamento eletrônico, as concessionárias de pedágio poderão reduzir inadimplências, aumentando a previsibilidade de receita.

Além disso, a implementação da resolução da ANTT vai gerar um impacto econômico positivo, com projeções de redução de custos logísticos e aumento da competitividade do setor de transporte rodoviário no Brasil. Estima-se que a transição para um sistema digital pode gerar economias de até R$ 7 bilhões anuais para as transportadoras, além de reduzir os custos operacionais e aumentar a eficiência da cadeia logística do país.