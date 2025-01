Deputado Federal Júnior Mano estaria envolvido em esquema de desvio de emendas - Divulgação/Câmara dos Deputados

Publicado 05/01/2025 08:01

Ao pedir a remessa, ao Supremo Tribunal Federal (STF), da investigação que descobriu áudios do prefeito de Choró Carlos Alberto Queiroz, o "Bebeto do Choró" - município a 185 quilômetros de Fortaleza (CE), a Polícia Federal (PF) apontou indícios de que o deputado federal Júnior Mano (ex-PL) "estaria diretamente envolvido no desvio de emendas parlamentares, utilizados para alimentar o esquema (de compra de votos) e consolidar sua base de apoio político".

Segundo os investigadores, o parlamentar "exercia papel central" na manipulação dos pleitos eleitorais, tanto por meio da compra de votos, quanto pelo direcionamento de recursos públicos desviados de empresas controladas pelo grupo criminoso.

A reportagem procurou por e-mail a assessoria do parlamentar buscou contato com o prefeito. Não obteve resposta.