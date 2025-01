Veneno foi misturado na farinha utilizada no preparo do bolo - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 07/01/2025 09:16

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul confirmou que o veneno utilizado para contaminar o bolo que resultou na morte de três pessoas em Torres, no litoral do estado, foi misturado na farinha utilizada no preparo. A informação foi divulgada após a análise pericial, que encontrou altas quantidades de arsênio nas amostras de urina e estômago das vítimas.

O caso aconteceu em 23 de dezembro de 2024. No último domingo, 5, uma mulher envolvida no caso foi presa . A suspeita, Deise Moura dos Anjos, teve a prisão temporária decretada pela Justiça e foi conduzida ao Presídio Estadual Feminino de Torres.

Seis integrantes de uma mesma família buscaram atendimento médico após apresentarem sintomas de intoxicação, que posteriormente foi atribuída ao consumo de um bolo contendo arsênio, conforme análise da Polícia Civil.



Três dessas pessoas acabaram falecendo: Neuza Denize Silva dos Anjos, 65 anos, e Maida Berenice Flores da Silva, 59 anos, irmãs de Zeli, e Tatiana Denize Silva dos Anjos, 47 anos, filha de Neuza. Zeli, que preparou o bolo, permanece internada na UTI em estado estável, segundo o último boletim médico.

Já um menino de 10 anos, neto de Neuza e filho de Tatiana, precisou de hospitalização por alguns dias, mas já se recupera em casa. Um outro membro da família, um homem, recebeu alta após ser atendido.

Investigação

A perícia constatou que a menor quantidade de arsênio encontrada no organismo de uma das vítimas foi 80 vezes maior do que o limite para contaminação ocupacional. Na vítima com a maior concentração da substância, essa quantidade foi 350 vezes superior.



A polícia afirma que a presença de arsênio no bolo descarta a possibilidade de intoxicação alimentar. A análise das amostras revelou que a maior quantidade de arsênio encontrada na farinha utilizada para fazer o bolo era 2.700 vezes superior ao limite aceitável.

Das 89 amostras analisadas, uma amostra de farinha apresentou alta concentração de arsênio, levando a polícia a concluir que a farinha foi a fonte de contaminação do bolo.

A investigação aponta que Deise Moura dos Anjos, nora da responsável pelo preparo do bolo, é a principal suspeita do crime. De acordo com a corporação, Deise tinha desavenças com a família há mais de duas décadas. A polícia ainda investiga como o arsênio foi parar na farinha e quem era o alvo da suspeita.



O caso ocorreu três meses após a morte do sogro de Deise. A polícia exumou o corpo para verificar se há conexão entre as mortes e a possibilidade de envenenamento.

A suspeita está detida no Presídio Estadual Feminino de Torres e responde por suspeita de triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e com emprego de veneno e tripla tentativa de homicídio duplamente qualificada. Ela é nora de Zeli Terezinha Silva dos Anjos, que havia feito o bolo.



A prisão tem validade de dez dias, prazo que deve ser usado pela polícia para concluir a investigação. Os advogados de Deise disseram que vão se manifestar "em momento oportuno".

O delegado Marcus Vinícius Veloso, responsável pelo caso, afirmou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (6) que são "robustas as provas que apontam que ela (Deise Moura dos Anjos) é a autora [dos crimes]". No entanto, não divulgou detalhes das provas, inclusive o motivo para o crime, porque isso pode atrapalhar a investigação.

"Ela teve a intenção de cometer o crime. Foi um crime doloso", disse o delegado.

De acordo com o Tribunal de Justiça (TJ) do Rio Grande do Sul, um relatório preliminar dos dados extraídos do telefone da suspeita mostra que houve "busca na internet, inclusive no Google shopping, pelo termo arsênio e similares".

Arsênio é um elemento químico liberado no ambiente de maneira natural ou pela ação do homem e componente usado na fabricação de alguns pesticidas.

A exposição ao arsênio pode causar intoxicação alimentar e reações similares a alergias, câncer em caso de exposição recorrente, e até morte. No Brasil, a comercialização do arsênico é proibida como raticida e ele é utilizado de forma restrita.