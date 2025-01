Cerca de 870 kg de drogas foram apreendidos - Divulgação

Santa Catarina - Uma casa isolada em uma região rural da cidade de Ilhota, no interior de Santa Catarina, guardava quase uma tonelada de drogas. O material foi apreendido e três homens foram presos, informou a Polícia Militar nesta terça-feira (7).

Após investigações da PM apontarem que a residência estaria sendo utilizada como depósito de drogas, equipes de policiais civis e militares realizaram um cerco no local.

Durante a operação, os agentes flagraram o momento em que um dos suspeitos, de 31 anos, chegou à residência, pegou um objeto e saiu rapidamente em um veículo. Ao receber ordem de parada, ele não obedeceu e tentou fugir, descartando drogas e um celular pela janela do carro. Em seguida, ele foi alcançado e detido após alguns quilômetros.

As outras equipes entraram na residência e abordaram outros dois homens, de 21 e 24 anos, que estavam no local. Durante as buscas, foram encontrados mais dois veículos, carregados com 10 kg de cocaína e uma quantidade significativa de maconha, ambos já embalados e prontos para entrega.



Questionado, o homem de 31 anos afirmou ser o proprietário dos veículos e confessou que as drogas seriam distribuídas ainda no mesmo dia. Além dos entorpecentes, foram encontrados materiais utilizados para o tráfico de drogas em dois cômodos da casa.



Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 800 quilos de maconha, 70 quilos de cocaína, uma pistola, calibre 380, e dois veículos.



Os três suspeitos foram presos e encaminhados, junto com as drogas e os veículos apreendidos, à Central de Plantão Policial (CPP) de Blumenau para os procedimentos legais.