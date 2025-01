José Luiz Datena tem 67 anos - Reprodução de vídeo

Publicado 08/01/2025 09:59

O apresentador José Luiz Datena, de 67 anos, opinou sobre o desejo do cantor Gusttavo Lima em se candidatar à presidência da República em 2026. Durante participação no "Fofocalizando", da SBT, nesta terça-feira (7), o jornalista desaconselhou o músico a entrar na política, afirmando que é um meio para as pessoas que são "casca grossa".