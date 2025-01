Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva - Reprodução/Canal Gov

Publicado 08/01/2025 13:43 | Atualizado 08/01/2025 13:43

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira (8), no ato em memória aos ataques golpistas às sedes dos Poderes em 8 de janeiro de 2023, que os responsáveis pela depredação serão punidos. Ele falou em ser intransigente na defesa da democracia.



"A democracia precisa ser cuidada com todo o carinho e vigilância por cada uma e cada um de nós sempre e sempre. Sempre seremos implacáveis contra qualquer tentativa de golpe. Os responsáveis pelo 8 de Janeiro estão sendo investigados e punidos", declarou o presidente da República. "Ninguém foi ou será preso injustamente. Todos pagarão pelos crimes que cometeram, todos. Inclusive os que planejaram o assassinato do presidente, do vice-presidente da República e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Terão amplo direito de defesa, e terão direito à presunção de inocência", afirmou.

Fazendo alusão ao filme brasileiro que rendeu um Oscar à Fernanda Torres, "Ainda Estou Aqui", o presidente disse: "Ainda Estamos Aqui... Ainda Estamos Aqui para dizer em alto e bom som: ditadura nunca mais, democracia sempre".



Lula também declarou defender a liberdade de expressão, mas que não se pode ser tolerante com discursos de ódio.



O presidente afirmou ainda que é dia de dizer que a democracia está viva, e que não haverá mais ditadura. Ele também declarou que a democracia "só será plena" quando todos tiverem acesso a educação e saúde.



Lula ainda mencionou a volta das obras de arte depredadas durante os ataques. "Se elas foram restauradas e devolvidas ao Planalto, é porque a democracia venceu", completou.



8 de janeiro de 2023

No dia 8 de janeiro de 2023, houve uma tentativa de golpe em Brasília, no Distrito Federal. Os atos golpistas foram organizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que perdeu a eleição de 2022 para Lula. Os manifestantes alegavam que a eleição havia sido fraudada e que Lula era um presidente ilegítimo.



Os protestos tiveram início pacífico, mas logo se tornaram violentos. Os manifestantes invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, destruindo patrimônio público e agredindo policiais. O governo federal condenou os atos de violência e afirmou que iria punir os responsáveis, dando início a uma investigação da Polícia Federal e posterior julgamento do STF.

Com informações do Estadão Conteúdo.