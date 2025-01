Presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou durante evento - Reprodução/Canal Gov

Publicado 08/01/2025 13:29

Distrito Federal - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira (8), em ato alusivo aos dois anos dos ataques golpistas às sedes dos Poderes em 8 de Janeiro de 2023, que é possível construir as Forças Armadas com o propósito de defender a soberania nacional.

Ele agradeceu ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, por ter levado os comandantes militares ao evento.



"Quero agradecer o 'Zé Múcio', que trouxe os três comandantes das Forças Armadas para mostrar a esse país que é possível a gente construir as Forças Armadas com o propósito de defender a soberania nacional", declarou o presidente da República.



Lula está tentando reconstruir sua relação com as Forças Armadas no atual governo. Há forte influência bolsonarista no meio militar.

8 de janeiro de 2023

No dia 8 de janeiro de 2023, houve uma tentativa de golpe em Brasília, no Distrito Federal. Os atos golpistas foram organizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que perdeu a eleição de 2022 para Lula. Os manifestantes alegavam que a eleição havia sido fraudada e que Lula era um presidente ilegítimo.



Os protestos tiveram início pacífico, mas logo se tornaram violentos. Os manifestantes invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, destruindo patrimônio público e agredindo policiais. O governo federal condenou os atos de violência e afirmou que iria punir os responsáveis, dando início a uma investigação da Polícia Federal e posterior julgamento do STF.