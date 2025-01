Cinco pessoas que estavam na aeronave foram socorridas pelas forças de segurança - Reprodução

Cinco pessoas que estavam na aeronave foram socorridas pelas forças de segurançaReprodução

Publicado 09/01/2025 11:10 | Atualizado 09/01/2025 14:29

Um avião de pequeno porte, modelo Cessna Citation 525 CJ1, caiu na Rua Guarani, no bairro Itaguá, em Ubatuba, no litoral de São Paulo, por volta das 10h desta quinta-feira (9). Cinco pessoas estavam a bordo na aeronave. Às 11h23, foi confirmada a morte do piloto, que ficou preso às ferragens.

Durante o acidente, uma mulher e uma criança foram atingidas, mas ambas estão com vida. A Rede VOA confirmou que os proprietários do jatinho são Nelvo Fries e Maria Gertrudes Fries.

Segundo o sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava com operação negada para táxi aéreo.

As vítimas foram resgatadas e encaminhadas para atendimento médico. A aeronave decolou do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás (SWME), e tentou pousar em Ubatuba. As condições meteorológicas eram desfavoráveis, com chuva e pista molhada.