Avião de pequeno porte caiu em Ubatuba, no litoral de São PauloReprodução/vídeo/redes sociais

Publicado 09/01/2025 11:34 | Atualizado 09/01/2025 14:11

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato em que o jatinho de pequeno porte caiu e explodiu em Ubatuba, no litoral de São Paulo, nesta quinta-feira (9).

As imagens mostram a aeronave caindo dentro do mar. Ao explodir, uma nuvem de fumaça tomou conta do céu. Pelo menos cinco pessoas estavam no jatinho. O piloto foi retirado das ferragens, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Veja o vídeo:

Avião de pequeno porte cai no litoral de São Paulo.



Créditos: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/xbeo8oBlPY — Jornal O Dia (@jornalodia) January 9, 2025

A prefeitura da cidade confirmou que o jato saiu da pista do aeroporto e seguiu em direção ao mar. A bordo, estavam três adultos e duas crianças.

Em nota, a gestão municipal afirmou que a Secretaria de Segurança, bombeiros e Polícia Militar já estão no local, isolando e realizando a retirada das vítimas.

"Até o momento, temos informações de 8 vítimas, sendo 5 na aeronave (3 adultos e duas crianças) e três pessoas que passavam na pista de skate", anunciou a gestão municipal, em nota. O piloto foi retirado das ferragens, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O avião acidentado é um bimotor a jato modelo Cessna Citation. A aeronave tem capacidade para sete passageiros, além de dois pilotos.

De acordo com registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o jato tinha situação normal de aeronavegabilidade, mas não tinha autorização para fazer táxi aéreo.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) disse que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para a ocorrência e que, na ação inicial, são utilizadas técnicas específicas para realização de coleta e confirmação de dados, preservação dos elementos, verificação inicial de danos na aeronave, entre outras informações.



A Rede Voa, que administra o aeroporto, informou que o jatinho havia saído do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás (SWME), e tentou pousar em Ubatuba. Segundo a concessionária, "as condições meteorológicas eram degradadas, com chuva e pista molhada".

"Após o pouso, a aeronave ultrapassou a pista, atravessou o alambrado da Cabeceira 09 e atingiu uma mulher e uma criança. Ambas estão com vida", disse.