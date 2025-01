Jovem foi testemunha do acidente envolvendo avião no litoral paulista - Reprodução/CNN

Jovem foi testemunha do acidente envolvendo avião no litoral paulistaReprodução/CNN

Publicado 09/01/2025 12:25

São Paulo - O turista Felipe Maestrello foi testemunha da queda da aeronave em Ubatuba, no litoral paulista nesta quinta-feira (9), e contou detalhes sobre o ocorrido. A entrevista foi dada ao canal "CNN". Até o momento, uma morte foi confirmada.

De acordo com o estudante, os bombeiros "já resgataram pessoas com vida e ainda estão tentando fazer o resgate de mais gente. Não para de chegar ambulância, bombeiro, polícia. A avenida tá parada aqui e está tudo interditado".

Segundo ele, o resgate chegou muito rapidamente ao local e também contou com o auxílio de moradores da região.

"Várias pessoas estavam aqui no local tentando ajudar também. Os bombeiros chegaram muito rápido. Da explosão que eu acabei presenciando até chegar nos primeiros reforços foi muito rápido. Questão de minutos. Agora tá cheio aqui de gente fazendo resgate. Já saíram umas três ou quatro ambulâncias daqui. Acho que com pessoas com vida", disse.

"Tem muita gente aqui ainda tentando abrir a porta, serrar a ferragem com várias ferramentas que os próprios moradores aqui acharam para tentar tirar essas pessoas. Eles estavam nesse trabalho a todo instante", completou.

Felipe também contou que quando viu a explosão, não sabia que se tratava de um avião. Ele chegou a cogitar que fosse uma explosão de gás de algumas das empresas da região.

"Quando eu vi, eu estava do outro lado da avenida. Eu escutei um barulho muito grande, não vi o avião. Eu escutei um barulho e do nada uma explosão. Eu achei que era algum gás explodindo porque aqui tem muito comércio ou algo do tipo. Eu não imaginei que era uma aeronave".

O estudante disse que, aparentemente, as únicas vítimas do acidente foram as pessoas que estavam na aeronave. Ele contou que acredita que nenhuma pessoa na calçada tenha sido atingida.

"Aparentemente nenhuma pessoa que estava aqui andando na calçada ou na rua foi atingida, somente as pessoas do avião que infelizmente ficaram feridas", disse em entrevista à CNN.

O acidente

Um avião de pequeno porte caiu na Rua Guarani, no bairro Itaguá, em Ubatuba, no litoral de São Paulo, por volta das 10h desta quinta-feira (9). Cinco pessoas que estavam na aeronave foram socorridas pelas forças de segurança. Às 11h23, foi confirmada a morte do piloto.