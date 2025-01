Na colisão, um jovem de 25 anos morreu - Reprodução / TV Band

Na colisão, um jovem de 25 anos morreuReprodução / TV Band

Publicado 09/01/2025 11:59

Um jovem de 25 anos morreu e outras duas ficaram feridas após acidente entre dois carros de luxo na Rodovia dos Bandeirantes, no km 40, sentido capital paulista. A colisão aconteceu na madrugada desta quinta-feira (09) na região de Cajamar.

O Centro de Controle da CCR AutoBAN foi acionado por volta da 1h32 para atendimento da ocorrência. Foram registradas uma vítima em estado grave e outras duas em condições moderadas. As três foram encaminhadas para o Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí.

"A vítima em estado grave teve o óbito constatado às 3h06", disse a concessionária.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), policiais militares rodoviários foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que dois veículos colidiram após tentarem desviar de uma manutenção na pista.

"O passageiro de um dos automóveis não resistiu aos ferimentos. Os condutores estavam com as documentações em dia e realizaram teste de etilômetro, que resultou negativo", disse a SSP.

Por volta das 8 horas desta quinta-feira, os veículos ainda permaneciam no acostamento para a realização da perícia. Havia um quilômetro de lentidão no sentido da capital.

O caso está sendo registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e colisão na Delegacia de Cajamar.