Avião de pequeno porte caiu em Ubatuba, no litoral de São PauloReprodução/redes sociais

Publicado 09/01/2025 12:48 | Atualizado 09/01/2025 14:10

A rede VOA, concessionária que administra o Aeroporto de Ubatuba, em São Paulo, divulgou nota sobre o acidente com o jatinho Cessna Citation 525 CJ1, na manhã nesta quinta-feira (9), deixando um morto e sete feridos. Segundo a empresa, as "condições meteorológicas eram degradadas, com chuva e pista molhada".