Imagens do acidente foram compartilhadas nas redes sociaisReprodução / Twitter / @adailtonro

Publicado 11/01/2025 17:51

Um homem morreu após um caminhão tombar e explodir na madrugada deste sábado, 11, na zona norte de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 3h50 na Rua General Jerônimo Furtado, na região do Jaçanã.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que um caminhão havia tombado, colidindo com o muro de uma creche e de uma residência.O caminhão explodiu com o acidente, e a vítima, que não teve a identidade ou a idade reveladas, foi encontrada carbonizada na cabine do veículo. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o caminhão em chamas logo após a colisão.A secretaria afirmou, em nota, que foi solicitada perícia ao Instituto de Criminalística (IC). O Corpo de Bombeiros também compareceu ao local para prestar atendimento. O caso foi registrado como incêndio, tombamento e morte suspeita no 73° Distrito Policial (Jaçanã).