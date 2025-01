Deslizamentos também deixaram dezenas de desabrigados - AFP

Deslizamentos também deixaram dezenas de desabrigadosAFP

Publicado 13/01/2025 08:09 | Atualizado 13/01/2025 08:10

Minas Gerais - A Defesa Civil de Minas Gerais atualizou o número de mortes pelos deslizamentos ocorridos por fortes chuvas na madrugada deste domingo (12) nas cidades de Ipatinga e em Santana do Paraíso, no interior do estado. Agora são contabilizados 11 óbitos.

No início da noite de domingo, eram apontadas dez mortes, sendo nove em Ipatinga (MG) e uma em Santana do Paraíso (MG). Outra pessoa estava desaparecida.

Entre as vítimas, foram identificados os corpos de um menino de 8 anos, uma idosa de 70 e um homem de 30 anos. Dezenas de pessoas ficaram desabrigadas nas duas cidades.

Segundo o boletim diário publicado pela Defesa Civil, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipatinga foi alagada, comprometendo qualquer possibilidade de atendimento.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, enviou uma mensagem, através das redes sociais, de "solidariedade às famílias das vítimas", colocando à disposição do município "a estrutura" do governo estadual "para fortalecer o resgate e assegurar o atendimento às pessoas afetadas".

Desastres recentes

O Brasil foi duramente afetado por fenômenos meteorológicos extremos no ano passado, com terríveis inundações no sul do país que mataram mais de 180 pessoas em abril e maio, e causaram enormes danos materiais.



Também em 2024, o país vivenciou uma seca histórica vinculada ao aquecimento global, segundo especialistas e o governo.



A seca favorece a propagação de incêndios devastadores, especialmente na Amazônia, com mais de 140 mil focos registrados no ano passado, o número mais alto em 17 anos.

Com informações da AFP e da Agência Brasil.