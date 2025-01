Benedito de Lira, pai do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira - Reprodução/redes sociais

Publicado 14/01/2025 10:16

Alagoas - O prefeito de Barra de São Miguel, Benedito de Lira (PP-AL), pai do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), morreu na manhã desta terça-feira, 14, em Maceió. Ele tinha 82 anos de idade. De acordo com a Prefeitura do município, o "Biu", como era chamado, sofreu uma parada cardíaca.



Ele estava internado no Hospital Arthur Ramos, em tratamento oncológico. Em 31 de dezembro, foi submetido a um procedimento cirúrgico de emergência.



Benedito foi senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Em 2024, foi reeleito prefeito, mas não compareceu à solenidade de posse, por conta da cirurgia. A Prefeitura anunciou luto oficial no município.



Em nota nas redes sociais, o presidente da Câmara lamentou o falecimento e publicou fotos ao lado de Benedito. "Meu pai, meu herói, minha referência, nos deixou hoje, aos 82 anos. Um sentimento de vazio, dor e tristeza profunda toma meu coração e da nossa família", diz trecho da publicação.





A administração do município também postou uma nota de pesar. "Não só a Barra de São Miguel, mas todo o Estado de Alagoas está em luto pela perda de um dos líderes políticos mais importantes de sua história", diz o texto.