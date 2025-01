Caso é investigado pela Polícia Civil e pela Corregedoria da Guarda Municipal - Reprodução/Google Street View

De acordo com a Secretaria de Segurança, o guarda "seguia com a sua moto pela Rodovia dos Imigrantes quando reagiu a uma tentativa de roubo, atirando contra os assaltantes". O jovem foi baleado.



Segundo a polícia, os dois homens, atingidos pelo guarda, foram presos. Eles estavam em uma motocicleta roubada, que foi devolvida ao proprietário.



Mortes por agentes de segurança



Painel do Ministério Público estadual registrou 34 mortes atribuídas a GCMs em 2024, das quais por 15 profissionais que estavam de folga, como no caso ocorrido em Diadema.



O total de mortos por agentes de forças de segurança no estado de São Paulo, no ano passado, foi de 835, sendo 147 por agentes em folgas.