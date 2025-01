Carlos Eduardo Nascimento não resistiu aos ferimentos e morreu no local - Reprodição/internet

Publicado 13/01/2025 08:52

Um jovem, de 21 anos, que estava sendo assaltado, foi morto depois que um guarda civil municipal de folga atirou contra os bandidos na noite do último sábado (11), na região de Diadema, na Grande São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o agente, que não teve a identidade divulgada, seguia pela Rodovia dos Imigrantes quando flagrou dois homens, de 24 e 30 anos, que tentavam roubar uma moto. Ao perceber a ação, ele reagiu e efetuou disparos de arma de fogo.

Durante o confronto, Carlos Eduardo Nascimento, vítima da tentativa de assalto, foi atingido, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

"Os suspeitos também foram atingidos e socorridos ao Hospital Municipal de Diadema, sendo que um deles recebeu alta e foi autuado em flagrante. O outro permaneceu internado, sob escolta policial", disse em nota.

A motocicleta utilizada pelos assaltantes havia sido roubada anteriormente e foi devolvida ao proprietário. As armas usadas na ação foram apreendidas e o caso foi registrado no 3º Departamento de Polícia de Diadema. De acordo com a SSP, diligências seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema disse que "expressa suas mais sinceras condolências à família e aos amigos da vítima, neste momento de imensa dor".

A Corporação esclarece que está "colaborando integralmente com as Autoridades responsáveis e visa a apuração dos fatos e que também que já iniciou uma investigação interna junto à Corregedoria para analisar as circunstâncias do ocorrido".



"A Corporação não medirá esforços para prestar o devido apoio à família da vítima e para assegurar que as medidas cabíveis sejam tomadas de maneira justa e célere", afirmou a GCM.