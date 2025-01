Helicóptero caiu em uma área de mata na cidade de Caieiras, na Região Metropolitana de São Paulo - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 17/01/2025 12:04

São Paulo - Imagens que circulam na internet mostram o resgate de Bethina Feldman e do piloto Edenilson de Oliveira nesta sexta-feira (17). Os dois estavam no helicóptero que caiu na noite desta quinta-feira (16) em Caieiras , na Região Metropolitana de São Paulo, e deixou dois mortos.

A menina, de 11 anos, já havia deixado os destroços na aeronave, quando foi encontrada por bombeiros que trabalhavam na operação de resgate. Ela informou aos militares o local aproximado onde os destroços estariam.

Quando foi encontrada, um militar a pegou e colocou nas costas. Em seguida, a equipe saiu da região da mata e a colocou em uma ambulância da concessionária responsável pela região.

Bombeiro colocou menina nas costas durante ação de resgate Reprodução/Corpo de Bombeiros

O piloto Edenilson de Oliveira Costa também saiu dos destroços da aeronave e estava andando pela mata quando foi resgatado. O homem, que estava prestando serviço particular para a família, mostrava sinais de exaustão.

Depois de ser puxado por militares, ele informou que acreditava que Bethina ainda estava viva. Ele recebeu um galão de água após dizer aos profissionais de resgate que estava com muita sede.

Piloto foi resgatado da área da mata Reprodução/TV Globo

O acidente

Um helicóptero caiu na caiu na noite de quinta-feira, no Morro do Tico-Tico, nas proximidades do Conjunto Habitacional Nosso Teto, em Caieiras, Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave foi encontrada na manhã desta sexta-feira. O piloto, além de uma menina de 12 anos, que estava com os pais na aeronave, foram resgatados com vida. Os outros dois ocupantes, pais da vítima, morreram no acidente.

Eles chegaram ao local por meio do sinal de celular de uma das vítimas.