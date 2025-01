Caso aconteceu em Miranda, no interior do Mato Grosso do Sul - Divulgação

19/01/2025

Mato Grosso do Sul - Um homem foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (17), após abusar de uma menina de apenas 7 anos na frente da mãe da criança. O caso aconteceu em Miranda, no interior do Mato Grosso do Sul.

A vítima estava com a mãe na loja de conveniências em que ela é proprietária, na noite de quinta-feira (16), quando o homem, de 53 anos, identificado pelas siglas J.S.C., foi até o local e começou a consumir bebidas alcoólicas.

Depois disso, ele tentou se aproximar da menina a chamando de "princesa". Segundo o depoimento da mãe da vítima à Polícia Civil, o investigado tentou beijar a criança, mas foi impedido pela mulher.

Antes de sair da loja, o homem se aproximou da menina alegando que iria se despedir. Neste momento, ele abriu os braços, como se fosse dar um abraço e tocou nas nádegas da vítima. A criança saiu chorando. O avô materno dela também presenciou o ocorrido.

A Polícia Civil foi informada do ocorrido na manhã de sexta-feira (17) e conseguiu localizar o homem em seu trabalho. Os agentes deram voz de prisão em flagrante para o investigado.

Em seu interrogatório, o homem alegou que teria dado apenas um abraço 'sem maldade'. Ele já foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.