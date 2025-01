Camila Florindo D'Avila, de 23 anos - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 19/01/2025 12:59

O corpo de Camila Florindo D'Avila, 23 anos, foi encontrado em Ibaiti, no Norte do Paraná, na terça-feira (14). A jovem foi sequestrada por um grupo de homens encapuzados, no dia 8 de outubro, na casa onde morava, em Araquari (SC). Camila tinha um filho de seis anos e trabalhava com serviços de limpeza e também em um quiosque.

A jovem mantinha um relacionamento há seis anos com um homem investigado por participar de uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e, segundo a Polícia Civil, ele seria o alvo do sequestro. No momento em que ela foi levada pelos criminosos, os dois estavam em casa. Imagens de câmera de segurança captaram o instante em que ele fugiu. Os criminosos sequestraram Camila, já que não acharam o companheiro.

Registros de câmera de segurança captaram instante em que companheiro de Camila fugiu Reprodução

A Polícia Civil afirmou durante coletiva de imprensa que a jovem não tinha nenhum envolvimento em práticas criminosas. Segundo a apuração, a suspeita é que a morte da menina tenha ocorrido para evitar denúncias aos envolvidos. Em entrevista à TV Globo, o delegado José Gattaz Neto, da Polícia Civil, disse que Camila estava "no lugar errado, na hora errada e com a pessoa errada".

O corpo, encontrado em uma área de plantação de eucaliptos, em Ibaiti, estava com disparos de armas de fogo e coberto por cal em um buraco na área. A polícia ainda informou que quatro pessoas foram presas em Curitiba, Foz do Iguaçu e São Francisco do Sul (SC). Os detidos devem ser indiciados pelos crimes de roubo majorado, utilização de veículo com sinal de identificação adulterado, sequestro, homicídio qualificado e integrar organização criminosa.

Camila era irmã da jovem que foi resgatada com um cadarço pelo namorado após cair de uma ponte Reprodução

Camila era irmã de Ester Florindo, 27 anos, jovem que caiu da ponte ao tentar tirar foto e foi salva por um cadarço amarrado pelo namorado . Em uma postagem nas redes sociais, a irmã da vítima manifestou tristeza pela tragédia. "Agora você pode descansar desse mundo cruel", escreveu.