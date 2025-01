Momento em que mãe e filha foram atingidas por coletivo - Reprodução

Publicado 20/01/2025 12:51

Uma jovem de 26 anos empurrava um carrinho de bebê com a filha, de 2 anos, quando tentou desviar de um buraco e foi atingida por um ônibus em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Mesmo após serem derrubadas, em imagens impressionantes, as duas saíram ilesas.

No registro, é possível ver o instante em que a mulher sai da calçada e desce para a rua, para desviar de um buraco. O ônibus, que virava a esquina, atingiu as duas e as arrastou até parar. Devido ao impacto, a criança foi arremessada para fora do carrinho.

Lizandra Costa e Silva, jovem vítima do acidente, contou a experiência à TV Globo. "Estou muito abalada. Toda vez que lembro, choro. Eu poderia ter perdido minha filha, meu bem mais precioso", comenta emocionada.

O caso aconteceu em 7 de janeiro, mas veio à tona somente esta semana, após denúncia do pai da jovem. Em nota à imprensa, a empresa lamentou o ocorrido e disse que o motorista responsável foi encaminhado para aulas de direção defensiva.